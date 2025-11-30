СМИ: российского пенсионера накрыло волной в Таиланде

Российский пенсионер утонул в Таиланде, по предварительной версии, его накрыло волной. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 69-летний мужчина отдыхал с 47-летней спутницей в Патонге с середины октября. Каждое утро россиянин отправлялся на пляж, чтобы искупаться.

Инцидент произошел 30 ноября. Тело мужчины на пляже обнаружила его спутница.

«Она вызвала экстренные службы. Спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию, но это не помогло, приехавшие медики констатировали смерть», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что на Бали не смогли спасти 32-летнего российского туриста из Тамбова Андрея Бородина, которого укусила ядовитая змея. Как выяснилось, укус остался незамеченным в первые дни, что привело к трагическим последствиям. Токсины поразили нервную систему мужчины, вызвав паралич мышц, дыхательную недостаточность и множественные отказы органов.

По версии врачей, на Андрея, вероятно, напал индийский крайт — крайне опасная змея, обитающая в лесах и садах Бали.

Ранее россиянку выбросило на скалы во время заплыва на каяке в Таиланде.