На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: российского пенсионера накрыло волной в Таиланде

SHOT: российский пенсионер утонул в Таиланде
true
true
true
close
Global Look Press

Российский пенсионер утонул в Таиланде, по предварительной версии, его накрыло волной. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 69-летний мужчина отдыхал с 47-летней спутницей в Патонге с середины октября. Каждое утро россиянин отправлялся на пляж, чтобы искупаться.

Инцидент произошел 30 ноября. Тело мужчины на пляже обнаружила его спутница.

«Она вызвала экстренные службы. Спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию, но это не помогло, приехавшие медики констатировали смерть», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что на Бали не смогли спасти 32-летнего российского туриста из Тамбова Андрея Бородина, которого укусила ядовитая змея. Как выяснилось, укус остался незамеченным в первые дни, что привело к трагическим последствиям. Токсины поразили нервную систему мужчины, вызвав паралич мышц, дыхательную недостаточность и множественные отказы органов.

По версии врачей, на Андрея, вероятно, напал индийский крайт — крайне опасная змея, обитающая в лесах и садах Бали.

Ранее россиянку выбросило на скалы во время заплыва на каяке в Таиланде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами