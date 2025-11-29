Россиянку выбросило на скалы во время заплыва на каяке в Таиланде

SHOT: в Таиланде во время заплыва туристка из РФ ударилась о скалы

Посетившая Таиланд россиянка пострадала во время прогулки на воде из-за сильного течения. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на Пхукете. По данным Telegram-канала, 38-летняя путешественница отправилась на прогулку на каяке. Во время отдыха поднялись волны, течение усилилось. В результате ее выбросило прямо на скалы.

«На ней был спасжилет с телефоном в чехле, что ее спасло», – сообщается в публикации.

С помощью устройства она отправила геолокацию близким, они помогли вызвать экстренные службы. На кадрах с места заметно, что женщина ободрала руку и кожу ниже купальника. Медики оказали ей помощь.

До этого в Таиланде пострадала другая гражданка России. Туристка ехала на мотоцикле, но на узкой дороге столкнулась с продавщицей уличной еды. Пострадавшая зацепила колесо тележки и, упав, приземлилась на высокий бордюр.

У девушки диагностировали перелом свода и основания черепа, другие травмы. Спасти ее медики не смогли.

Ранее в Таиланде автобус с россиянами рухнул с холма, пострадали 11 человек.