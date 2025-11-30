Морской транспорт Севастополя остановили по неизвестной причине

В Севастопольской бухте приостанавливали движение морского транспорта. Об этом сообщает в Telegram-канале дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Пост опубликован в 14:48. Причины приостановки морского пассажирского транспорта не уточнялись.

«В связи с закрытием рейда (удобного для подхода с моря месту для якорной стоянки судов) на пл. (площади. — «Газета.Ru») Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте», — говорится в посте.

В 15:36 движение морского транспорта в Севастополе возобновили.

Накануне стало известно о дополнительных ограничениях на Крымском мосту. Со стороны Тамани начали разворачивать микроавтобусы со снятыми сиденьями. Личный багаж, бытовые вещи, стройматериалы и продукты «для себя» пропускали, а автомобили, которые используются как грузовые машины, но по документам считаются пассажирскими, останавливали.

Ранее в Севастополе появились новые сигналы о морской опасности.