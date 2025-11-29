На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Крымском мосту введены новые ограничения

Mash: на Крымском мосту начали разворачивать микроавтобусы со снятыми сиденьями
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту ввели новые ограничения — со стороны Тамани разворачивают микроавтобусы со снятыми сиденьями. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Речь идет о транспортных средствах, которые работают как грузовые машины, а по документам считаются пассажирскими.

Как уточняет Telegram-канал, личный багаж, бытовые вещи, стройматериалы и продукты «для себя» пропускают.

«Под разворот попадают «Спринтеры», «Транзиты», «Газели», «Соболи», которые перевозят овощи, фрукты, алкоголь, автозапчасти и все, что похоже на товар. Примерно 5% всего трафика моста — как раз такие авто», — говорится в публикации.

По данным Mash, ограничение ввели из-за массовых жалоб водителей грузовиков и антитеррористических мер. В настоящее время машины отправляют в объезд через Мариуполь или на пароме.

2 ноября стало известно, что водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. В ней надо указать марку, модель, госномер транспортного средства, а также отметить, есть ли у авто электротяга. Если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят, уточнил Telegram-канал Mash.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

