На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В эфире польской телепередачи показали Украину без Крыма

Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время телеигры
true
true
true
close
Кадр из передачи телеканала TVN

Польский телеканал TVN во время развлекательной телеигры The Floor показал карту с Украиной без Крыма. Фрагмент передачи с изображением карты доступен на сайте канала.

В время телеигры была продемонстрирована карта Восточной Европы, на которой была выделена территория Украины без Крыма. Участникам шоу Михаилу и Кшиштофу нужно было угадать страну по ее очертаниям.

9 сентября депутат Верховной рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» София Федина обратила внимание, что министерство образования и науки страны выпустило учебник «Украинский язык. 7 класс» с картой Украины без Крыма. Она отметила, что ведомство признает свою ошибку.

После этого украинское издательство «Литера», выпустившее учебник, уволило своего главного дизайнера. В «Литере» отметили, что дизайнер допустил техническую ошибку, а редакция допустила недоработки во время окончательной подготовки издания к печати.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее немецкий телеканал показал карту Евро-2024, где Крым не был частью Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами