В эфире польской телепередачи показали Украину без Крыма

Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время телеигры

Польский телеканал TVN во время развлекательной телеигры The Floor показал карту с Украиной без Крыма. Фрагмент передачи с изображением карты доступен на сайте канала.

В время телеигры была продемонстрирована карта Восточной Европы, на которой была выделена территория Украины без Крыма. Участникам шоу Михаилу и Кшиштофу нужно было угадать страну по ее очертаниям.

9 сентября депутат Верховной рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» София Федина обратила внимание, что министерство образования и науки страны выпустило учебник «Украинский язык. 7 класс» с картой Украины без Крыма. Она отметила, что ведомство признает свою ошибку.

После этого украинское издательство «Литера», выпустившее учебник, уволило своего главного дизайнера. В «Литере» отметили, что дизайнер допустил техническую ошибку, а редакция допустила недоработки во время окончательной подготовки издания к печати.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее немецкий телеканал показал карту Евро-2024, где Крым не был частью Украины.