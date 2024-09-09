В издательстве «Литера» заявили, что на Украине учебники для семиклассников, которые выпустили с картой страны без Крыма, отзовут из школ и перевыпустят. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Депутат Верховной рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» София Федина в понедельник, 9 сентября, обратила внимание, что министерство образования и науки страны выпустило учебник по украинскому языку с картой Украины без Крыма. Речь идет об учебнике «Украинский язык. 7 класс», который вышел в 2024 году и был одобрен этим ведомством.

«Мы признаем свою ошибку и отзываем все учебники из школ, зато отпечатываем за счет издания исправленный тираж и обеспечим новыми учебниками учебные заведения», — сказали в издательстве.

Как отмечается, издательство уволит главного дизайнера и вынесет выговоры со штрафными санкциями всем причастным к выпуску учебника.

В июне 2024 года немецкий телеканал показал карту Евро-2024, где Крым не был частью Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо полуострова получит дырку от бублика.