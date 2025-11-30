На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа профессия, на которую россияне учатся дольше всего

В РАНХиГС заявили, что учеба на хирурга в России может занять до 12 лет
close
Depositphotos

Освоение профессии хирурга может занять 10–12 лет, заявила РИА Новости эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская.

Она уточнила, что формальное образование таких специалистов занимает до 12 лет, а фактически они учатся столько, сколько работают.

«Хирурги — и особенно нейрохирурги и кардиохирурги — самые долго обучаемые специалисты», — отметила эксперт.

Подольская сообщила, что сначала студент учится шесть лет в университете, затем два года продолжает образование в клинической ординатуре, следующие два-три года посвящены узкой специализации, например, нейрохирургии, кардиохирургии и онкохирургии. Для освоения профессии нужны одновременно глубокие знания фундаментальных наук, развитое клиническое мышление и отточенные мануальные навыки.

«Во многих случаях врачи продолжают обучение в аспирантуре — еще 3–5 лет, плюс обязательное регулярное подтверждение квалификации на протяжении всей карьеры», — подытожила она.

До этого в рамках проекта «Где (за) работать?» «Газета.Ru» поговорила с молодыми россиянами, которым работа в здравоохранении приносит не только удовольствие, но и высокий доход. Почему нельзя говорить дежурной сестре «спокойной ночи», зачем протезистам чувство юмора и почему любой биоматериал потенциально опасен — в нашем материале.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как молодые россияне покоряют медицину и делают ее модной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами