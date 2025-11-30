Названа профессия, на которую россияне учатся дольше всего

Освоение профессии хирурга может занять 10–12 лет, заявила РИА Новости эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская.
Она уточнила, что формальное образование таких специалистов занимает до 12 лет, а фактически они учатся столько, сколько работают.
«Хирурги — и особенно нейрохирурги и кардиохирурги — самые долго обучаемые специалисты», — отметила эксперт.
Подольская сообщила, что сначала студент учится шесть лет в университете, затем два года продолжает образование в клинической ординатуре, следующие два-три года посвящены узкой специализации, например, нейрохирургии, кардиохирургии и онкохирургии. Для освоения профессии нужны одновременно глубокие знания фундаментальных наук, развитое клиническое мышление и отточенные мануальные навыки.
«Во многих случаях врачи продолжают обучение в аспирантуре — еще 3–5 лет, плюс обязательное регулярное подтверждение квалификации на протяжении всей карьеры», — подытожила она.
