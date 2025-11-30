На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа дата прощания со 104-летней блокадницей и тиктокершей Ниной Сахарновой

Блокадницу Нину Сахарнову похоронят 3 декабря на Большеохтинском кладбище
true
true
true
close
vikana2705/TikTok

Церемония прощания со 104-летней блокадницей и тиктокершей Ниной Сахарновой пройдет в среду, 3 декабря, в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщила ее внучка Вероника Колдина.

«Фонтанке» родственница рассказала, что бабушку собираются похоронить на Большеохтинском кладбище после прощания в крематории по адресу Шафировский пр., 12. Место упокоения выбрала сама Сахарнова: она хотела находиться рядом с матерью. Ее отец скончался в блокаду, место его захоронения неизвестно.

Женщина умерла накануне в больнице. 25 ноября 2025 года ей исполнилось 104 года. Она стала известной в TikTok пять лет назад, когда внучка предложила ей вместе вести блог.

Сахарнова отвечала на вопросы подписчиков, участвовала в трендах и танцевала. Самые популярные ролики с ее участием «Как будете праздновать 100 лет?» (23 млн просмотров) и «А какой город рождения стоит в паспорте?» (18 млн просмотров).

Ранее 21-летняя звезда TikTok умерла от рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами