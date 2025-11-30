Названа дата прощания со 104-летней блокадницей и тиктокершей Ниной Сахарновой

Церемония прощания со 104-летней блокадницей и тиктокершей Ниной Сахарновой пройдет в среду, 3 декабря, в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщила ее внучка Вероника Колдина.

«Фонтанке» родственница рассказала, что бабушку собираются похоронить на Большеохтинском кладбище после прощания в крематории по адресу Шафировский пр., 12. Место упокоения выбрала сама Сахарнова: она хотела находиться рядом с матерью. Ее отец скончался в блокаду, место его захоронения неизвестно.

Женщина умерла накануне в больнице. 25 ноября 2025 года ей исполнилось 104 года. Она стала известной в TikTok пять лет назад, когда внучка предложила ей вместе вести блог.

Сахарнова отвечала на вопросы подписчиков, участвовала в трендах и танцевала. Самые популярные ролики с ее участием «Как будете праздновать 100 лет?» (23 млн просмотров) и «А какой город рождения стоит в паспорте?» (18 млн просмотров).

