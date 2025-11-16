25-летняя звезда TikTok умерла от рака

Тиктокерша Ирина Небога скончалась на 26-м году жизни. Об этом сообщается в ее Telegram-канале «Небога от бога».

Пост о смерти Небоги написан от ее лица. В нем указано, что девушка умерла «очень легко и спокойно» в кругу семьи и любимых людей в ночь на 16 ноября. Дату и место прощания объявят позже.

«Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете. Хочу поблагодарить всех вас за многое. За то, что поддерживали меня все эти годы, не давали отчаяться, писали приятные комментарии, конечно же, за финансовую поддержку тоже. Мне всегда было приятно встретить подписчика на улице, пообщаться. Я вас очень люблю и ценю», — заявила блогерша.

Ирина Небога родилась 29 января 2000 года в Новокузнецке Кемеровской области. Последние годы жизни она боролась с онкологическим заболеванием. Девушка впервые узнала о своем диагнозе в 16 лет. Врачи удалили ей восьмисантиметровое образование в черепе. После хирургического вмешательства у блогерши появилась «яма» на голове. Знаменитость прошла несколько курсов химиотерапии. Тиктокерша рассказывала, что самоирония и юмор помогали ей бороться с болезнью.

