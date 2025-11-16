На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
25-летняя звезда TikTok умерла от рака

Блогерша Ирина Небога скончалась в 25 лет
true
true
true
close
Telegram-канал «небога от бога»

Тиктокерша Ирина Небога скончалась на 26-м году жизни. Об этом сообщается в ее Telegram-канале «Небога от бога».

Пост о смерти Небоги написан от ее лица. В нем указано, что девушка умерла «очень легко и спокойно» в кругу семьи и любимых людей в ночь на 16 ноября. Дату и место прощания объявят позже.

«Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете. Хочу поблагодарить всех вас за многое. За то, что поддерживали меня все эти годы, не давали отчаяться, писали приятные комментарии, конечно же, за финансовую поддержку тоже. Мне всегда было приятно встретить подписчика на улице, пообщаться. Я вас очень люблю и ценю», — заявила блогерша.

Ирина Небога родилась 29 января 2000 года в Новокузнецке Кемеровской области. Последние годы жизни она боролась с онкологическим заболеванием. Девушка впервые узнала о своем диагнозе в 16 лет. Врачи удалили ей восьмисантиметровое образование в черепе. После хирургического вмешательства у блогерши появилась «яма» на голове. Знаменитость прошла несколько курсов химиотерапии. Тиктокерша рассказывала, что самоирония и юмор помогали ей бороться с болезнью.

Ранее умер актер из «Ментовских войн» Иван Фирсов.

