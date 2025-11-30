В России выросла средняя стоимость шампанского

Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 10,2%

Средняя стоимость российского шампанского за последний год выросла на 10,2%. Об этом заявил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, передает ТАСС.

В Москве литр шампанского в среднем стоит 640,6 рублей, в Санкт-Петербурге — 621,4 рублей. Самые высокие цены на шампанское зафиксированы в Сахалинской области: в Охе — 965,6 рубля. Дешевле всего шампанское обойдется жителям Дагестана: в Хасавюрте цена составляет около 344,7 рублей за литр.

До этого стало известно, что средняя стоимость красной икры за год увеличилась на 33%, несмотря на хороший улов рыбы.

Исследование «Контур.Маркета» на основе более 1,7 млн чеков с октября по ноябрь 2025 года показало, что 200 г продукта теперь стоят около 3 тыс. рублей. К Новому году икра может подорожать еще больше из-за инфляции и роста издержек, которые перечеркнули положительный эффект от хорошего улова.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, продающих фейковую икру по заниженным ценам.