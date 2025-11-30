Жителя Енисейска арестовали до конца января за нападение на мэра

Жителя Енисейска арестовали до 27 января 2026 года по подозрению в избиении главы города Валерия Никольского во время личного приема. Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По информации регионального следственного управления, мужчина пришел в администрацию Енисейска, чтобы встретиться с Никольским, выразил недовольство работой органов власти и местного самоуправления, после чего набросился на главу города. Ведомство уточнило, что фигурант нанес удары кулаком по лицу Никольского не менее десяти раз.

Сейчас устанавливается тяжесть полученных телесных повреждений. В СК РФ добавили, что на данный момент информации о серьезном вреде здоровью нет.

Инцидент случился 28 ноября. По информации ведомства, в результате драки мужчина сломал чиновнику нос. Никольский получил закрытую черепно-мозговую травму, гематому лица.

Ранее в Рязани подростки избили двух чиновников.