На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителя Енисейска арестовали до конца января за нападение на мэра

СК: жителя Енисейска арестовали по делу об избиении мэра Валерия Никольского
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Енисейска арестовали до 27 января 2026 года по подозрению в избиении главы города Валерия Никольского во время личного приема. Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По информации регионального следственного управления, мужчина пришел в администрацию Енисейска, чтобы встретиться с Никольским, выразил недовольство работой органов власти и местного самоуправления, после чего набросился на главу города. Ведомство уточнило, что фигурант нанес удары кулаком по лицу Никольского не менее десяти раз.

Сейчас устанавливается тяжесть полученных телесных повреждений. В СК РФ добавили, что на данный момент информации о серьезном вреде здоровью нет.

Инцидент случился 28 ноября. По информации ведомства, в результате драки мужчина сломал чиновнику нос. Никольский получил закрытую черепно-мозговую травму, гематому лица.

Ранее в Рязани подростки избили двух чиновников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами