Стали известны подробности избиения мэра Енисейска

Житель Енисейска Красноярского края сломал нос главе города Валерию Никольскому у него на личном приеме. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По информации ведомства, мужчина несколько раз ударил мэра кулаком в лицо. В результате он сломал чиновнику нос. Никольский получил закрытую черепно-мозговую травму, гематому лица.

«Мы на связи с Валерием Викторовичем, ему оказана медицинская помощь. Округ окажет всю необходимую поддержку. Дополнительно будут усилены меры безопасности в муниципальных учреждениях»,— прокомментировал случившееся в социальной сети «ВКонтакте» глава Енисейского округа Евгений Петренко.

28 ноября 46-летний житель Енисейска пришел в городскую администрацию на личный прием к Никольскому. Во время разговора с мэром города мужчина стал высказывать недовольство деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, набросился на чиновника и и нанес ему побои. Нападавший был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Рязани подростки избили двух чиновников.