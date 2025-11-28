На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности избиения мэра Енисейска

Житель Енисейска сломал нос мэру города Валерию Никольскому
true
true
true
close
Валерий Никольский/VK

Житель Енисейска Красноярского края сломал нос главе города Валерию Никольскому у него на личном приеме. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По информации ведомства, мужчина несколько раз ударил мэра кулаком в лицо. В результате он сломал чиновнику нос. Никольский получил закрытую черепно-мозговую травму, гематому лица.

«Мы на связи с Валерием Викторовичем, ему оказана медицинская помощь. Округ окажет всю необходимую поддержку. Дополнительно будут усилены меры безопасности в муниципальных учреждениях»,— прокомментировал случившееся в социальной сети «ВКонтакте» глава Енисейского округа Евгений Петренко.

28 ноября 46-летний житель Енисейска пришел в городскую администрацию на личный прием к Никольскому. Во время разговора с мэром города мужчина стал высказывать недовольство деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, набросился на чиновника и и нанес ему побои. Нападавший был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Рязани подростки избили двух чиновников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами