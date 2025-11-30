На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский пленный рассказал о бегстве с позиций военных ВСУ

Пленный Рябенко: из 156-й бригады ВСУ ежедневно сбегали по 10 военнослужащих
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Примерно 10 украинских военнослужащих ежедневно оставляют позиции и сбегают из 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом ТАСС сообщил украинский военнопленный лейтенант Александр Рябенко.

Он отметил, что моральный дух в бригаде был подавленный, а потери большие.

«На крайнее время моего пребывания, это июнь 2025 года, численный состав 41% из общего штатного состава. Очень много убегало в СЗЧ (самовольное оставление части), человек по десять в день», — сказал он в комментарии агентству.

Рябенко отметил, что техника, которая была в бригаде, практически полностью была нерабочей. По его словам, из 14 бронированных разведывательно-дозорных машин только две были на ходу. Остальная техника была постоянно в ремонте.

До этого украинский военнопленный сообщил, что российские военнослужащие относятся к нему дружелюбно. Он добавил, что оказался в рядах ВСУ после того, как его силой забрали сотрудники местного военкомата и, проведя короткую медкомиссию, отправили на фронт. Рябенко отметил, что был взят в плен бойцами группировки «Север» и там убедился, что рассказы о якобы жестоком обращении с украинскими пленными не подтверждаются на практике.

Ранее украинский военнопленный заявил о заведомо неисполнимых приказах командиров.

