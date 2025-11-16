Сдавшийся в плен российским военнослужащим боец 42-й бригады ВСУ Иван Савич рассказал о неисполнимых приказах командиров украинской армии. Видео его рассказа опубликовало Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Боец сообщил, что сдался в плен под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. По его словам, такое решение он принял почти сразу, как только прибыл на позиции ВСУ на данном участке фронта.

Военнослужащий признался, что командование ВСУ дает неисполнимые приказы, жертвуя личным составом. Конкретные примеры Савич приводить не стал, лишь отметив, что сдался в плен Вооруженным силам России сразу, как они начали штурмовать его окоп.

«Если придет в жизни один единственный выбор — лучше сдаться. Потому что лучшего выбора нет», — заявил он.

Также он рассказал, что киевские власти специально врут насчет плена и русских. Украинским военнослужащим внушают, что российские войска сразу уничтожают, что неправда.

«Я же своими глазами видел, что русские — нормальные люди», — добавил пленный.

До этого пленный украинский военный Иван Сидельник сообщил, что бойцы ВСУ отдают своим командирам больше половины зарплаты, чтобы выполнять работы в тылу. По его словам, сумма может доходить до $10 тысяч. При этом командование использует полученные средства для собственных нужд, утверждает он.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ заставляет солдат в Купянске сражаться в обмен на еду.