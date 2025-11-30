В аэропорту Грозного ввели ограничения на прием и выпуск рейсов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Грозного (Северный). Об этом в Telegram сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

До этого временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Геленджика.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.