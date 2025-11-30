Двое юношей избили официанта в сургутском ресторане

В Сургуте молодые люди избили официанта в ресторане из-за ссоры. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального ОМВД сообщает Ugra.ru.

Инцидент произошел после конфликта между сотрудником заведения и знакомым одного из участников. В ходе проверок правоохранители выяснили личности причастных: 15-летнего подростка из Белого Яра и 18-летнего жителя Сургута.

В отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Несовершеннолетний участник инцидента направлен на профилактическую работу.

До этого в Подмосковье посетители ресторана избили официанта, потому что не смогли выбрать суп. Сотрудника госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Ранее дебошир с чекой от гранаты устроил скандал в петербургском ресторане.