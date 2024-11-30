Дебошир с чекой от гранаты устроил скандал в петербургском ресторане

В Петербурге агрессивный мужчина с чекой от гранаты устроил скандал в одном из ресторанов. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 29 ноября в одном из ресторанов сети BeerHouse. Агрессивный мужчина, который уже приходил в заведение за день до этого и устроил скандал, вновь посетил его с теми же намерениями. Дебошир продемонстрировал сотрудникам чеку от гранаты и заявил, что ранее был судим.

Работники ресторана вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Стражи порядка установили, что чека от гранаты была муляжом. Агрессора задержали и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств инцидента. Прочие детали случившегося не уточняются.

Ранее в Подмосковье посетители ресторана избили официанта, потому что не смогли выбрать суп.