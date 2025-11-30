Появились подробности о задержанном в Подмосковье агенте Киева

Украинские спецслужбы пытались направить в Россию агента под предлогом депортации с целью совершения теракта на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в ФСБ России.

Как выяснили в ведомстве, российского гражданина завербовали в 2024 году, когда он находился в центре временного содержания иностранцев на Украине. После вербовки, отметили в ФСБ, агент был направлен в Россию под легендой депортации.

По указанию украинских кураторов мужчина должен был устроить взрыв на газопроводе, а затем через третьи страны вернуться на Украину.

Мужчина задержали с поличным при попытке установить самодельное взрывное устройство. По словам задержанного, куратор после этого отправил видеоинструкцию. Мужчина должен был вечером прорубить лунку, срезать головку на капсуле, нажать на кнопку, обмотать веревкой со скотчем, чтобы она не упала и аккуратно опустить на дно лунки.

Затем мужчина должен был закопать бомбу, замаскировать ее и поставить фотоловушку на дереве напротив, а также доложить о проделанной работе куратору. В ходе бурения он был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее в Севастополе арестовали мужчину за подготовку подрыва самодельной бомбы.