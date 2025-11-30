На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности о задержанном в Подмосковье агенте Киева

ФСБ: Украина под видом депортации отправила в РФ агента для подготовки теракта
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Украинские спецслужбы пытались направить в Россию агента под предлогом депортации с целью совершения теракта на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в ФСБ России.

Как выяснили в ведомстве, российского гражданина завербовали в 2024 году, когда он находился в центре временного содержания иностранцев на Украине. После вербовки, отметили в ФСБ, агент был направлен в Россию под легендой депортации.

По указанию украинских кураторов мужчина должен был устроить взрыв на газопроводе, а затем через третьи страны вернуться на Украину.

Мужчина задержали с поличным при попытке установить самодельное взрывное устройство. По словам задержанного, куратор после этого отправил видеоинструкцию. Мужчина должен был вечером прорубить лунку, срезать головку на капсуле, нажать на кнопку, обмотать веревкой со скотчем, чтобы она не упала и аккуратно опустить на дно лунки.

Затем мужчина должен был закопать бомбу, замаскировать ее и поставить фотоловушку на дереве напротив, а также доложить о проделанной работе куратору. В ходе бурения он был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее в Севастополе арестовали мужчину за подготовку подрыва самодельной бомбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами