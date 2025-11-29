На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Задержанный за попытку подрыва газопровода в Подмосковье признал вину

Задержанный за попытку подрыва газопровода признался, что получал инструктаж ВСУ
true
true
true
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина, задержанный за попытку подрыва газопровода в Подмосковье признался, что получал инструктаж от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, передает РИА Новости.

«Михаил (украинский куратор. — прим. ред.) мне сказал, чтобы я выдвигался на место, он мне сбросил точки, локацию, чтобы я пробурил электрическим буром, это оказался газопровод, чтобы я рядом с газопроводом сделал» — заявил он.

По словам задержанного, куратор после этого отправил видеоинструкцию. Мужчина должен был вечером прорубить лунку, срезать головку на капсуле, нажать на кнопку, обмотать веревкой со скотчем, чтобы она не упала и аккуратно опустить на дно лунки.

Затем мужчина должен был закопать бомбу, замаскировать ее и поставить фотоловушку на дереве напротив, а также доложить о проделанной работе куратору. В ходе бурения он был задержан сотрудниками ФСБ.

До момента отправки на задание по указанный кураторами координатам приехал и откопал схрон. В нем находились две ловушки, рация, мобильный телефон, сим-карты, а также четыре капсулы со взрывчатыми веществами и две антенны.

До этого сообщалось, что подрыв задержанный хотел осуществить в Серпуховском районе Московской области. Его завербовали украинские спецслужбы в 2024 году, когда мужчина был в центре временного содержания иностранцев на Украине за нарушение миграционного законодательства. После вербовки под легендой депортации он был направлен в Россию.

Ранее в Севастополе арестовали мужчину за подготовку подрыва самодельной бомбы.

