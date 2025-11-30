На Украине адмирала Ушакова назвали причастным к «российскому империализму»

Институт национальной памяти Украины включил русского адмирала Федора Ушакова в список лиц, реализующих политику «российского империализма». С материалами знакомился ТАСС.

Отмечается, что теперь по украинскому закону необходимо «декоммунизировать» и убрать из публичного доступа все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с русским адмиралом.

Федор Ушаков известен как выдающийся русский флотоводец и адмирал, получивший звание в 1799 году. Он командовал Черноморским флотом и российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Ушаков прославился в русско-турецких войнах. Ему удалось не потерять в боях ни одного корабля, а ни один его подчиненный не попал в плен.

До этого на Украине русского ученого Михаила Ломоносова, а также поэта Михаила Лермонтова назвали якобы символами «российского империализма». В этот список вошли также поэт Александр Пушкин, живописец Василий Суриков, писатель Иван Тургенев, адмирал Павел Нахимов, императоры Николай І и Николай ІІ, полководец Александр Суворов и император Петр І.

Ранее в Одессе заколотили памятник Пушкину досками.