В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова временно ограничили прилет и вылет самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что в воздушной гавани Гагарин приостановили прием и отправку воздушных судов. По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Краснодара (Пашковский). Представитель Росавиации добавил, что в настоящее время краснодарский аэропорт принимает регулярные рейсы ежедневно в период с 09:00 до 19:00 мск.

До этого временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Геленджика.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.