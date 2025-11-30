В Воронежской области отменили режим беспилотной опасности

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменен в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — говорится в сообщении.

В ночь на 30 ноября Telegram-канала SHOT писал о серии взрывов в пригородных районах Краснодара и Анапы. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) отбивали атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам жителей Анапы, от пяти до семи громких звуков раздались со стороны Черного моря. Очевидцы отметили, что в городе работают сирены. Кроме того, о взрывах сообщали жители села Витязево, у которых «тряслись стены в доме».

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения.