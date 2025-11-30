На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о взрывах в пригороде Краснодара и Анапы

SHOT: серия взрывов прогремела в пригородных районах Краснодара и Анапы
true
true
true
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Серия взрывов прогремела в пригородных районах Краснодара и Анапы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По предварительной информации, взрывы стали результатом работы средств противовоздушной обороны (ПВО), отбивавших атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам жителей Анапы, от пяти до семи громких звуков раздались со стороны Черного моря. Очевидцы отметили, что в городе работают сирены. Кроме того, о взрывах сообщают жители села Витязево, у которых «тряслись стены в доме».

Жители Краснодара, в свою очередь, зафиксировали такие случаи в южной и западной части города.

Отмечается, что на момент публикации уже сбито несколько воздушных целей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ ударили по частному сектору в Донецке.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами