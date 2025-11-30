Стало известно о взрывах в пригороде Краснодара и Анапы

Серия взрывов прогремела в пригородных районах Краснодара и Анапы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По предварительной информации, взрывы стали результатом работы средств противовоздушной обороны (ПВО), отбивавших атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам жителей Анапы, от пяти до семи громких звуков раздались со стороны Черного моря. Очевидцы отметили, что в городе работают сирены. Кроме того, о взрывах сообщают жители села Витязево, у которых «тряслись стены в доме».

Жители Краснодара, в свою очередь, зафиксировали такие случаи в южной и западной части города.

Отмечается, что на момент публикации уже сбито несколько воздушных целей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ ударили по частному сектору в Донецке.