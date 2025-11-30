Блогер Маршенкулова переобъявлена в розыск в России

Блогера и феминистку Залину Маршенкулову (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов), которую обвиняют в призывах к осуществлению терактов, переобъявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные электронной базы МВД России.

«Маршенкулова Залина Хамидовна… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен», — говорится в объявлении.

В мае 2024 года Перовский районный суд Москвы заочно арестовал Маршенкулову. Стало известно, что ее обвиняют по статье о публичном оправдании терроризма. Предположительно, следствие заинтересовал пост Маршенкуловой в Telegram, в котором она критиковала военного корреспондента Владлена Татарского (Максим Фомин). 6 августа женщину объявили в международный розыск.

Военкора Татарского не стало 2 апреля 2023 года. В Санкт-Петербурге в кафе девушка вручила Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство, которое чуть позже сдетонировало. Были ранены 52 участника мероприятия.

Ранее блогера Маршенкулову оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.