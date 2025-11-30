В МВД рассказали, как не стать жертвой одного из видов мошенничества

Россиянам не следует использовать непроверенные Telegram-боты из сомнительных источников, чтобы не стать жертвой мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«В целях обеспечения безопасности рекомендуется избегать использования непроверенных телеграм-ботов, полученных из сомнительных источников», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что также следует избежать ввода паролей и кодов из СМС-сообщений, не вводить реквизиты банковских счетов в представленные формы.

В пресс-центре подчеркнули, что взаимодействие с финансовыми организациями или госуслугами безопаснее производить через официальные сайты и приложения.

До этого в МВД рассказали, что мошенники используют единый набор приемов — давление, создание ложного авторитета и выманивание денег, — но подстраивают схемы обмана под возраст потенциальной жертвы.

Так, в 9–17 лет главные риски связаны с онлайн-играми и соцсетями. Злоумышленники могут выдавать себя за стримеров или администраторов игровых проектов, обещать «призы» и «прокачку», а затем требовать данные банковских карт родителей, коды из СМС или доступ к телефону.

Для молодых людей от 18 до 25 лет наиболее частые приманки — вакансии, подработки и «инвестиции». Жертвам до 40 лет, учитывая интерес к заработку, преступники предлагают «доходные инвестиции», высокооплачиваемый фриланс и торговые платформы. Что касается людей от 45 до 60 лет, чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками госорганов или финансовых структур.

Ранее россиян предупредили о росте мошенничества с помощью фейкового бота «Госуслуг».