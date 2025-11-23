В МВД объяснили, какие уловки мошенники используют против разных возрастов

Мошенники используют единый набор приемов — давление, создание ложного авторитета и выманивание денег, — но подстраивают легенды под возраст потенциальной жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Универсальные механизмы обмана сочетают с индивидуальными поводами для контакта и манерой общения, которую преступники подбирают с учетом интересов и опыта человека.

В 9–17 лет главные риски связаны с онлайн-играми и соцсетями. Злоумышленники могут выдавать себя за стримеров или администраторов игровых проектов, обещать «призы» и «прокачку», а затем требовать данные банковских карт родителей, коды из СМС или доступ к телефону. Используется и запугивание — выдуманные «уголовные дела» или «угрозы семье». Часто встречаются псевдоподработки, которые на деле оказываются незаконными операциями.

Для молодых людей от 18 до 25 лет наиболее частые приманки — вакансии, подработки и «инвестиции». Жертв убеждают внести «активационный платеж», оплатить обучение или купить товар для «старта работы». Распространены и схемы с «взломом Госуслуг» или фиктивным оформлением кредита. На сайтах знакомств мошенники маскируют просьбы о деньгах под оплату билетов, подарков или доставки.

Жертвам до 40 лет, учитывая интерес к заработку, преступники предлагают «доходные инвестиции», высокооплачиваемый фриланс и торговые платформы. Часто используются звонки от якобы сотрудников «ЦБ» или «Росфинмониторинга», которые сообщают о подозрительных операциях и убеждают перевести деньги «на резервный счет». Многие мошенничества связаны с маркетплейсами и вредоносными ссылками под видом доставки или акций.

Если людям от 45 то 60 лет, то чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками госорганов или финансовых структур. Они могут говорить о «финансировании терроризма», «блокировке счетов» и добиваться перевода средств или передачи денег курьерам. Используются и звонки от ложных представителей «ЖКХ», «налоговой» или мобильного оператора для получения кодов и доступа к аккаунтам.

Для пенсионеров старше 61 года основную опасность представляют многоходовые схемы с имитацией взлома сервисов и последующими звонками якобы от «банка», «ЦБ» или «ФСБ». По-прежнему актуальна легенда о «родственнике в беде». Опасность могут представлять и мнимые проверки от «ЖЭКа» или почты, цель которых — получить подписи, коды или доступ в квартиру. Пожилых людей часто вовлекают и в роль курьеров.

Ранее схема с обманутыми мошенниками бабушками распространилась на авторынок.