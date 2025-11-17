Россиян предупредили о росте мошенничества с помощью фейкового бота «Госуслуг»

Число попыток мошенников обмануть россиян с помощью фейкового бота «Госуслуг» в Telegram вырастет на 40–50% во второй половине 2025 года и в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По данным МВД, мошенники придумали новую схему с ботом «Госуслуг» в Telegram. Аферисты выдают свои действия за «оцифровку архива», используя бот, который копирует официальный портал. Так они выманивают деньги и завладевают персональными данными жертв, рассказали в октябре в ведомстве.

«Схема мошенничества с использованием фейкового бота «Госуслуг» в Telegram, к сожалению, имеет все шансы на широкое распространение во второй половине 2025-го и в 2026 году. Можно ожидать увеличения мошенничества на 40–50% и более в указанный период. Этому способствует несколько ключевых факторов. Во-первых, высокий уровень доверия граждан к бренду «Госуслуги». Портал стал неотъемлемой частью жизни россиян, через него решаются важнейшие вопросы, и упоминание «Госуслуг» автоматически снижает бдительность у многих пользователей», — отметил Трепольский.

По его словам, во-вторых, Telegram является одной из самых популярных платформ для коммуникации в России, и создание ботов на этой площадке технически несложно. Мошенники могут массово создавать копии официальных ботов, имитируя их интерфейс и логику работы, допустил Трепольский. Легенда об «оцифровке архива» для обмана россиян звучит правдоподобно в контексте всеобщей цифровизации государственных сервисов.

По словам Трепольского, необходимо помнить ключевое правило: «Госуслуги» никогда не инициируют важные процедуры, требующие ввода паролей или кодов, через сторонние мессенджеры, в том числеTelegram. Все значимые действия производятся исключительно в официальном приложении или на сайте gosuslugi.ru, напомнил финансист. Эксперт призвал не переходить по ссылкам на ботов из сомнительных рассылок, SMS или сообщений от незнакомцев. Если вы сомневаетесь в подлинности бота, найдите его через поиск на официальном сайте «Госуслуги» или другого ведомства, а не по прямой ссылке, посоветовал эксперт. Он рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» (вход с подтверждением по SMS). Также эксперт призвал никому не сообщать коды подтверждения из SMS, которые приходят от «Госуслуг» (отправитель gosuslugi или номер 0919). Для «Госуслуг» должен быть создан уникальный и сложный пароль, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Банк России заблокировал 17 тыс. номеров мошенников за третий квартал.