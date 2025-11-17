На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о росте мошенничества с помощью фейкового бота «Госуслуг»

Трепольский: попытки обмана с помощью фейкового бота «Госуслуг» вырастут на 40%
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Число попыток мошенников обмануть россиян с помощью фейкового бота «Госуслуг» в Telegram вырастет на 40–50% во второй половине 2025 года и в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По данным МВД, мошенники придумали новую схему с ботом «Госуслуг» в Telegram. Аферисты выдают свои действия за «оцифровку архива», используя бот, который копирует официальный портал. Так они выманивают деньги и завладевают персональными данными жертв, рассказали в октябре в ведомстве.

«Схема мошенничества с использованием фейкового бота «Госуслуг» в Telegram, к сожалению, имеет все шансы на широкое распространение во второй половине 2025-го и в 2026 году. Можно ожидать увеличения мошенничества на 40–50% и более в указанный период. Этому способствует несколько ключевых факторов. Во-первых, высокий уровень доверия граждан к бренду «Госуслуги». Портал стал неотъемлемой частью жизни россиян, через него решаются важнейшие вопросы, и упоминание «Госуслуг» автоматически снижает бдительность у многих пользователей», — отметил Трепольский.

По его словам, во-вторых, Telegram является одной из самых популярных платформ для коммуникации в России, и создание ботов на этой площадке технически несложно. Мошенники могут массово создавать копии официальных ботов, имитируя их интерфейс и логику работы, допустил Трепольский. Легенда об «оцифровке архива» для обмана россиян звучит правдоподобно в контексте всеобщей цифровизации государственных сервисов.

По словам Трепольского, необходимо помнить ключевое правило: «Госуслуги» никогда не инициируют важные процедуры, требующие ввода паролей или кодов, через сторонние мессенджеры, в том числеTelegram. Все значимые действия производятся исключительно в официальном приложении или на сайте gosuslugi.ru, напомнил финансист. Эксперт призвал не переходить по ссылкам на ботов из сомнительных рассылок, SMS или сообщений от незнакомцев. Если вы сомневаетесь в подлинности бота, найдите его через поиск на официальном сайте «Госуслуги» или другого ведомства, а не по прямой ссылке, посоветовал эксперт. Он рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» (вход с подтверждением по SMS). Также эксперт призвал никому не сообщать коды подтверждения из SMS, которые приходят от «Госуслуг» (отправитель gosuslugi или номер 0919). Для «Госуслуг» должен быть создан уникальный и сложный пароль, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Банк России заблокировал 17 тыс. номеров мошенников за третий квартал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами