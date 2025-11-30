В Вашингтоне проведут новогоднее мероприятие, несмотря на теракт у Белого дома

Церемония зажжения огней на главной елке США в парке напротив Белого дома состоится, несмотря на произошедший накануне Дня Благодарения теракт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо организаторов, переданного одним из приглашенных на мероприятие.

Согласно сообщению, для участия в церемонии от гостей требуется наличие при себе необходимого удостоверения личности и электронного билета.

Организаторы подтвердили, что мероприятие будет проведено 4 декабря, как и планировалось. Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп будут лично зажигать огни на рождественской елке.

26 ноября в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома, в результате которой пострадали двое нацгвардейцев. Подозреваемый был ранен, его задержали. После инцидента американский лидер выступил с обращением, в котором заявил, что подозреваемый приехал из Афганистана. Президент добавил, что задержанного ждет суровое наказание.

Ранее политолог назвал теракт у Белого дома «кармой» за Афганистан.