Украинский Ан-124 вывез американскую военную технику из Израиля

Kan: украинский Ан-124 забрал из Израиля военные грузовики США и улетел в ОАЭ
Владимир Сергеев/РИА Новости

Украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124 прибыл в израильский аэропорт Бен-Гурион, где загрузился американскими военными грузовиками и оборудованием, после чего вылетел обратно в ОАЭ. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

Согласно данным о полете, самолет прибыл в Израиль из Объединенных Арабских Эмиратов. После погрузки военной техники, включая грузовики Oshkosh, он совершил обратный рейс в ОАЭ с промежуточной посадкой в Грузии.

Это не первый случай использования украинского Ан-124 для перевозок в Израиль. В начале октября самолет уже был замечен в Бен-Гурионе, где, по данным СМИ, загружался контейнерами, похожими на используемые для перевозки ракет-перехватчиков систем Patriot.

Украинское издание Kyiv Post тогда сообщало о возможной перевозке элементов систем ПВО, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

11 июля сообщалось о появлении в небе над Киевом гражданского самолета Ан-124-100 авиакомпании «Антонов». Это произошло впервые с начала спецоперации. Полеты гражданских лайнеров запрещены в связи с боевыми действиями.

Ранее американский самолет-разведчик совершал полет над Черным морем.

