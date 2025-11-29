На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Союзе Коморских Островов откроется посольство России

Кабмин поддержал учреждение посольства РФ в Союзе Коморских Островов
true
true
true
close
BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/FOTODOM

Правительство РФ приняло предложение министерства иностранных дел о создании в столице Союза Коморских островов в 2025 году российского посольства. Соответсвующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что диппредставительство откроется в городе Морони и будет иметь штатную численность работников. Создание и содержание посольства будет осуществляться за счет федерального бюджета.

В феврале этого года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ собирается открыть дипломатические представительства в странах Африки. Он упомянул, что деятельность возобновят посольства в Нигере и Сьерра-Леоне. А в Южном Судане диппредставительство РФ появится впервые. Тогда же глава МИД сообщил о планах открыть посольства в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и Того.

Союз Коморских Островов — государство на одноименных островах в Мозамбикском проливе Индийского океана. Там живут 918 тыс. чел. Большая часть населения относится к народности анталоатра. Она сложилась при смешении местного африканского населения с арабами и малагасийцами. На островах говорят на коморском, французском и арабском языках и исповедуют ислам. Страной управляет президент, которого избирают на пять лет во время всеобщего тайного голосования в один тур. Валюта страны — коморский франк.

Ранее посольство РФ в Гвинее-Бисау привели в повышенную готовность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами