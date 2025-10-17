На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Санкт-Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании объекта Минобороны

Петербуржца задержали за ложное сообщение о минировании учреждения Минобороны
close
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Сотрудники ФСБ задержали жителя Санкт-Петербурга, который сообщил о несуществующем минировании объекта Министерства обороны (МО) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По информации правоохранительных органов, мужчина оставил ложное сообщение о минировании одного из военных научных учреждений МО на территории города. Он был задержан по месту жительства, но в последствии отпущен под подписку о невыезде. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

В случае, если петербуржцу предъявят обвинение, то ему может грозить штраф от 500 до 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

9 сентября в Петербурге правоохранители из-за анонимных сообщений о минировании эвакуировали посетителей четырех музеев — Эрмитажа, Музея Фаберже, Музея-квартиры А.С. Пушкина на Мойке и Мемориального музея-лицея в Царском Селе.

Ранее россиянин от скуки «заминировал» администрацию города и получил срок.

