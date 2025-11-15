Во Франции эфир телеканала BFMTV прервали из-за угрозы взрыва

Работа французского круглосуточного новостного телеканала BFMTV была приостановлена из-за поступившего сообщения о минировании здания, где находится его студия. Об этом сообщило издание Le Parisien.

После объявления эвакуации в 15:19 по местному времени (17:19 мск) ведущие и сотрудники телеканала были вынуждены покинуть студию. Причиной послужило заявление, опубликованное интернет-пользователем, в котором говорилось о взрыве здания телеканала в 15:15 по местному времени.

На место происшествия, расположенное в XV округе, прибыли сотрудники полиции и группа саперов для проведения проверки.

В настоящий момент в эфире BFMTV транслируются архивные документальные фильмы. В своем аккаунте в сети X телеканал опубликовал заявление, объясняющее изменение программы передач «угрозой безопасности».

«Трансляция наших передач временно приостановлена на всех каналах [медиагруппы] RMC BFM. Наши команды стараются восстановить вещание как можно скорее», — говорится в официальном сообщении.

