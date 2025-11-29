Ветеранов Афганистана будут судить за хищение имущества санатория

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о хищении имущества санатория «Русь»

Бывший председатель организации «Инвалиды войны» Андрей Чепурной и ветеран-афганец Валерий Белялов обвиняются в растрате санаторного комплекса «Русь» в Подмосковье на сумму свыше 3 млрд рублей. Обвинительное заключение утверждено Генпрокуратурой РФ.

По версии следствия, в марте 2017 года Чепурной при пособничестве Белялова, возглавлявшего реабилитационный центр «Ветеран — Русь», организовал незаконную передачу 48 объектов недвижимости санатория томской организации. Для этого членам правления сообщили недостоверные сведения.

Санаторий «Русь» не являлся собственностью ОООИВА, а только управлялся организацией, что делало любые операции по его отчуждению незаконными. Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы.

Андрей Чепурной уже ранее был судим за махинации с активами ветеранов и получил условный срок. Сама организация «Инвалиды войны» ликвидирована по решению Верховного суда за многочисленные финансовые нарушения.

Санаторный комплекс «Русь» в Рузском городском округе ранее принадлежал ЦК КПСС и использовался для реабилитации инвалидов войн.

В октябре МВД России завершило расследование уголовного дела о растрате бывшего санатория ЦК КПСС.

По данным следствия, в 2017 году все 48 объектов санатория были безвозмездно переданы АНО «Ветеран-Русь». Это решение было принято руководством Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ООО ИВА), которые являлись создателями АНО. При этом фигуранты дела продолжали использовать санаторий, тратя полученные деньги «по собственному усмотрению», следует из материала.

