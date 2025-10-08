На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВД завершило расследование дела о хищении бывшего санатория ЦК КПСС в Подмосковье

«Ъ»: расследование дела о растрате бывшего санатория ЦК КПСС «Русь» завершено
Александр Кряжев/РИА Новости

МВД России завершило расследование уголовного дела о растрате бывшего санатория ЦК КПСС «Русь» в подмосковной Рузе. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным следствия, в 2017 году все 48 объектов санатория были безвозмездно переданы АНО «Ветеран-Русь». Это решение было принято руководством Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ООО ИВА), которые являлись создателями АНО. При этом фигуранты дела продолжали использовать санаторий, тратя полученные деньги «по собственному усмотрению», следует из материала.

Издание отметило, что следователи Следственного департамента МВД предъявили обвинения бывшему председателю ООО ИВА Андрею Чепурному по статьям о растрате и мошенничестве в особо крупном размере. Также в деле фигурирует ветеран-«афганец» Валерий Белялов. Свою вину они не признают.

4 октября следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с жилищными субсидиями, возбужденного в отношении бывшего заместителя начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» министерства обороны РФ Сергея Теры. В судебных документах отмечалось, что мужчине окончательно предъявили обвинение в пособничестве в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой или в особо крупном размере.

Ранее в Тамбове расследовали хищение 600 млн рублей у предприятий ВПК.

