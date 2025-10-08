МВД завершило расследование дела о хищении бывшего санатория ЦК КПСС в Подмосковье

МВД России завершило расследование уголовного дела о растрате бывшего санатория ЦК КПСС «Русь» в подмосковной Рузе. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным следствия, в 2017 году все 48 объектов санатория были безвозмездно переданы АНО «Ветеран-Русь». Это решение было принято руководством Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ООО ИВА), которые являлись создателями АНО. При этом фигуранты дела продолжали использовать санаторий, тратя полученные деньги «по собственному усмотрению», следует из материала.

Издание отметило, что следователи Следственного департамента МВД предъявили обвинения бывшему председателю ООО ИВА Андрею Чепурному по статьям о растрате и мошенничестве в особо крупном размере. Также в деле фигурирует ветеран-«афганец» Валерий Белялов. Свою вину они не признают.

