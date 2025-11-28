Экс-главу строительной компании заочно осудили на 14 лет за хищение 90 млрд рублей

Экс-глава «Ивастроя» Пучков приговорен к 14 годам заочно за хищение ₽90 млрд

Бывший генеральный директор компании «Ивастрой» Андрей Пучков заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима за хищение более 90 млрд рублей у дольщиков. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд также назначил осужденному штраф в размере 2 млн рублей и лишил его права занимать руководящие должности в строительной сфере на три года. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие Пучкова, который объявлен в розыск.

«Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — уточнили в прокуратуре.

Как установило следствие, Пучков, зная о невозможности завершения строительства нескольких жилых комплексов, похищал деньги дольщиков через подконтрольные компании. Его действия причинили ущерб Фонду защиты прав дольщиков на сумму свыше 90 млрд рублей и четырем физическим лицам — более 25 млн рублей.

