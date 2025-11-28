На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-главу строительной компании заочно осудили на 14 лет за хищение 90 млрд рублей

Экс-глава «Ивастроя» Пучков приговорен к 14 годам заочно за хищение ₽90 млрд
close
Depositphotos

Бывший генеральный директор компании «Ивастрой» Андрей Пучков заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима за хищение более 90 млрд рублей у дольщиков. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд также назначил осужденному штраф в размере 2 млн рублей и лишил его права занимать руководящие должности в строительной сфере на три года. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие Пучкова, который объявлен в розыск.

«Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — уточнили в прокуратуре.

Как установило следствие, Пучков, зная о невозможности завершения строительства нескольких жилых комплексов, похищал деньги дольщиков через подконтрольные компании. Его действия причинили ущерб Фонду защиты прав дольщиков на сумму свыше 90 млрд рублей и четырем физическим лицам — более 25 млн рублей.

26 ноября Хамовнический суд Москвы вынес приговор Кантемиру Карамзину и ряду других обвиняемых по делу о хищении имущества министерства обороны на сумму, превышающую 1 миллиард рублей.

Ранее с бывшего главы департамента культуры Москвы взыскали более миллиарда рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами