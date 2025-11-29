На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции расследуют обнаружение оружия у рождественской ярмарки

close
Christian Hartmann/Reuters

Прокуратура Страсбурга начала расследование после обнаружения огнестрельного оружия недалеко от недавно открывшейся в городе рождественской ярмарки. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Из-за обнаружения огнестрельного оружия недалеко от рождественской ярмарки в Страсбурге начато расследование», — говорится в материале со ссылкой на прокурора Кларисс Тарон.

Традиционная рождественская ярмарка открылась в Страсбурге 26 ноября. Она будет работать в течение месяца. Во время проведения ярмарки в городе действуют усиленные меры безопасности в связи с сохраняющейся угрозой терроризма во Франции.

До этого организатор терактов в Париже в ноябре 2015 года Салах Абдеслам, приговоренный к пожизненному заключению, пожелал поговорить с пострадавшими. Адвокат заявила, что некоторые потерпевшие также выразили желание связаться с осужденным, чтобы достичь примирения.

Ранее во Франции потребовали усилить безопасность в преддверии годовщины терактов в Париже.

