Во Франции организатор терактов пожелал примириться с пострадавшими

Организатор терактов в Париже в 2015 году пожелал говорить с пострадавшими
Belgian Federal Police/AP

Организатор терактов в Париже в ноябре 2015 года Салах Абдеслам, приговоренный к пожизненному заключению, пожелал поговорить с пострадавшими. Об этом в эфире радиостанции Franceinfo заявила его адвокат Оливия Ронен в преддверии 10-й годовщины трагедии.

По словам правозащитника, Абдеслам хотел бы прояснить, что произошло десять лет назад и, возможно, открыть дверь к диалогу с потерпевшими, если они на это согласятся.

Адвокат заявила, что некоторые потерпевшие также выразили желание связаться с осужденным, чтобы достичь примирения.

13 ноября 2015 года в Париже и коммуне Сен-Дени три группы террористов совершили скоординированную серию нападений. Так, у стадиона Stade de France произошел взрыв, в концертном зале «Батаклан» были захвачены заложники, а также атакованы кафе и рестораны. Ранения получили более 350 человек, еще 130 получили травмы, несовместимые с жизнью.

В июне 2022 года Абдеслам и еще 18 обвиняемых были признаны виновными в совершении терактов. Главный обвиняемый и единственный из террористов, оставшийся в живых, Абдеслам был приговорен к пожизненному заключению.

Ранее во Франции потребовали усилить безопасность в преддверии годовщины терактов в Париже.

