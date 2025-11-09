На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции потребовали усилить безопасность в преддверии годовщины терактов в Париже

BFMTV: Нуньес потребовал усилить безопасность перед годовщиной терактов в Париже
Gonzalo Fuentes/Reuters

Глава МВД Франции Лоран Нуньес направил письмо различным органам власти, в котором потребовал усилить меры безопасности в преддверии памятных мероприятий в связи с годовщиной дня терактов в Париже 13 ноября. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на документ.

По словам министра, причиной усиления мер безопасности стал высокий уровень террористической угрозы, сохраняющийся во Франции. Глава МВД призвал уделить особое внимание защите концертных залов и мест проведения массовых мероприятий.

«Вы будете уделять особое внимание любым попыткам иностранного вмешательства, которые могли бы попытаться воспользоваться организацией этих памятных мероприятий», — говорится в письме министра.

13 ноября 2015 года в Париже и коммуне Сен-Дени три группы террористов совершили скоординированную серию нападений. Так, у стадиона Stade de France произошел взрыв, в концертном зале «Батаклан» были захвачены заложники, а также джихадисты атаковали кафе и рестораны. Ранения получили более 350 человек, еще 130 получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее троих парижанок задержали за подготовку теракта.

