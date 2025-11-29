На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сети подделали аккаунт калининградского губернатора

Беспрозванных предупредил калининградцев о фальшивом аккаунте с его именем
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В сети создали поддельный аккаунт калининградского губернатора Алексея Беспрозванных, сообщил сам чиновник в Telegram-канале.

Глава области рассказал, что с фальшивого аккаунта от его имени ведется переписка и распространяется лживая информация. Беспрозванных призвал сразу блокировать его и не начинать общение.

«Также сегодня в соцсетях распространяют фейковое постановление, где якобы за моей подписью даются поручения по работе с обращениями», — добавил губернатор и призвал жителей области быть внимательными и проверять информацию в официальных источниках.

До этого гендиректор «Диджитал Маркетс» Илья Назаров предупредил, что мошенники начали активно внедрять в схемы обмана технологии имитации речи россиян. Чтобы подделать чужую речь, им достаточно 30-секундной записи голоса. При этом не имеет значения, связанный ли это текст. Алгоритм учится на звуковых особенностях, а чем больше материала, тем качественнее получается подделка.

Ранее Долина обвинила хейтеров в бот‑атаке.

