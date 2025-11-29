На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роскомнадзор заблокировал фотохостинг, распространявший детскую порнографию

Сергей Пятаков/РИА Новости

Роскомнадзор заблокировал на территории России фотохостинг, распространявший материалы с детской порнографией. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Как уточнил депутат, ранее внимание на вопиющий случай распространения детской порнографии обратили СМИ.

«Оперативно с коллегами из Роскомнадзора провели необходимые проверочные мероприятия, в ходе которых выяснилось, что фотохостинг системно размещает материалы с детской порнографией», — сообщил Боярский.

Он не стал приводить название ресурса, но добавил, что ежемесячно на него заходит более 11,5 млн пользователей со всего мира, в том числе 1,6 млн из России.

19 ноября в пресс-службе Калининградского областного суда рассказали, что жителя Черняховского района признали виновным в распространении детской порнографии.

Согласно материалам дела, пожилой мужчина, используя свой смартфон, скачал в интернете видеоролики порнографического содержания с участием несовершеннолетних, а затем отправлял их различным пользователям в мессенджере.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Ранее в Новгородской области задержали администратора канала с детской порнографией.

