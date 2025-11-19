Россиянин получил срок за распространение детской порнографии

Жителя Черняховского района признали виновным в распространении детской порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Согласно материалам дела, пожилой мужчина, используя свой смартфон, скачал в интернете видеоролики порнографического содержания с участием несовершеннолетних, а затем отправлял их различным пользователям в мессенджере.

В суде мужчина признал вину и раскаялся.

«К обстоятельствам, смягчающим наказание Г., суд отнес явку с повинной, признание фактических обстоятельств дела, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, пожилой возраст, состояние здоровья и состояние здоровья его матери, находящейся в старческом возрасте», — сообщили в пресс-службе.

Там также уточнили, что мужчина не впервые попадается на подобном преступлении. Суд приговорил извращенца к шести годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Ранее в Новгородской области задержали администратора канала с детской порнографией.