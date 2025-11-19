На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин получил срок за распространение детской порнографии

Житель Калининградской области получил срок за рассылку детской порнографии
Shutterstock

Жителя Черняховского района признали виновным в распространении детской порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Согласно материалам дела, пожилой мужчина, используя свой смартфон, скачал в интернете видеоролики порнографического содержания с участием несовершеннолетних, а затем отправлял их различным пользователям в мессенджере.

В суде мужчина признал вину и раскаялся.

«К обстоятельствам, смягчающим наказание Г., суд отнес явку с повинной, признание фактических обстоятельств дела, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, пожилой возраст, состояние здоровья и состояние здоровья его матери, находящейся в старческом возрасте», — сообщили в пресс-службе.

Там также уточнили, что мужчина не впервые попадается на подобном преступлении. Суд приговорил извращенца к шести годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Ранее в Новгородской области задержали администратора канала с детской порнографией.

