Члена Ассоциации журналистов БРИКС задержали в ЮАР по прилете из России

Журналистку Южно-Африканской радиокорпорации Мантулу задержали по прилете из РФ

Журналистку Южно-Африканской радиовещательной корпорации и Ассоциации журналистов БРИКС Нонкулулеко Патрисию Мантулу задержали по прилете в ЮАР из России, сообщает Baza.

По информации источника, причиной задержания могли стать ее частые визиты в Россию и участие в интервью.

В Ассоциации журналистов БРИКС заявили, что Мантулу лишили свободы незаконно. Там расценили случившееся как нарушение прав журналистов. Правозащитники направили письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом добиться немедленного освобождения журналистки.

Нонкулулеко Патрисия Мантула работает в Южно-Африканской радиовещательной корпорации, является членом Ассоциации журналистов БРИКС и руководит собственной медиакомпанией. Она заявляла, что журналисты БРИКС становятся жертвами санкций, так как распространяют информацию, которую Запад называет ложной, и призывала отказаться от доминирующих западных нарративов, писал портал Ultimas Noticias.

В июле Евросоюз ввел антироссийские санкции, которые затронули Ассоциацию журналистов БРИКС.

Ранее журналисты стран БРИКС обратились к ООН из-за задержания журналистов в Баку.