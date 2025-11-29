На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собчак, Гузеевой и Лолите грозит прокурорская проверка

В Генпрокуратуру РФ поступила просьба проверить Собчак, Гузееву и Лолиту
true
true
true
close
РИА Новости/Global Look Press

В Генпрокуратуру РФ поступило обращение с просьбой провести проверку в отношении журналистки Ксении Собчак, телеведущей Ларисы Гузеевой и певицы Лолиты Милявской в связи с тем, что они рекламировали услуги обманувшего инвесторов блогера Сергея Домогацкого. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Александр Зорин.

Зорин рассказал, что Собчак, Гузеева и Милявская рекомендовали блогера как давнего друга, действовавшего под общим названием «фаверк Домогацкого», фактически используя механизмы скрытой рекламы. При этом их заявления «не содержали необходимой маркировки и могли вводить потребителей в заблуждение относительно реального положения дел, побуждая их к заключению неисполнимых договоров».

Адвокат подчеркнул, что необходимо проверить характер их взаимоотношений с Домогацким и возможное получение ими вознаграждения за продвижение его бизнеса. Кроме того, отметил Зорин, следует инициировать проверку Федеральной налоговой службы на предмет уплаты налогов с вероятного получения вознаграждения от блогера за рекламу его деятельности.

Представитель потерпевших в обращении в Генпрокуратуру попросил дать правовую оценку публикациям Собчак, Гузеевой и Милявской на предмет соответствия требованиям федерального закона о рекламе.

В июне обманутые инвесторы обвинили Гузееву в мошенничестве с виллами на Бали, которые обещал построить Домогацкий. Сам блогер опроверг причастность Гузеевой к рекламе этой недвижимости. В ноябре Гузеева, комментируя скандал, заявила, что сама купила у Домогацкого виллу и не получила ее.

Ранее криптомошенники обманули риелторшу во время продажи дома Ивлеевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами