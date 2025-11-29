Собчак, Гузеевой и Лолите грозит прокурорская проверка

В Генпрокуратуру РФ поступило обращение с просьбой провести проверку в отношении журналистки Ксении Собчак, телеведущей Ларисы Гузеевой и певицы Лолиты Милявской в связи с тем, что они рекламировали услуги обманувшего инвесторов блогера Сергея Домогацкого. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Александр Зорин.

Зорин рассказал, что Собчак, Гузеева и Милявская рекомендовали блогера как давнего друга, действовавшего под общим названием «фаверк Домогацкого», фактически используя механизмы скрытой рекламы. При этом их заявления «не содержали необходимой маркировки и могли вводить потребителей в заблуждение относительно реального положения дел, побуждая их к заключению неисполнимых договоров».

Адвокат подчеркнул, что необходимо проверить характер их взаимоотношений с Домогацким и возможное получение ими вознаграждения за продвижение его бизнеса. Кроме того, отметил Зорин, следует инициировать проверку Федеральной налоговой службы на предмет уплаты налогов с вероятного получения вознаграждения от блогера за рекламу его деятельности.

Представитель потерпевших в обращении в Генпрокуратуру попросил дать правовую оценку публикациям Собчак, Гузеевой и Милявской на предмет соответствия требованиям федерального закона о рекламе.

В июне обманутые инвесторы обвинили Гузееву в мошенничестве с виллами на Бали, которые обещал построить Домогацкий. Сам блогер опроверг причастность Гузеевой к рекламе этой недвижимости. В ноябре Гузеева, комментируя скандал, заявила, что сама купила у Домогацкого виллу и не получила ее.

