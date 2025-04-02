Криптомошенники обманули риелторшу во время продажи дома Ивлеевой

Риелторшу из Москвы обманули криптомошенники на миллион рублей во время продажи дома блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, криптомошенник написал в личные сообщения 48-летней риелторше по имени Наталья с просьбой подобрать ему элитное жилье за 200 миллионов рублей. Он представился Эриком Вильямом Смитом. Среди вариантов недвижимости оказался дом блогерши Анастасии Ивлеевой.

Как отмечает Mash, риелторша проводила переговоры месяц. После того как женщина попросила оплату, мошенник заявил, что хранит деньги в крипте. Мужчина заявил, что Наталье нужен такой же кошелек. Для его активации требуется $10 тысяч. Однако после инструкций Смита риелторшу заблокировали на бирже.

Затем Смит заявил, что Наталья может закинуть деньги на карту его знакомой, а та сама уже конвертирует их в крипту и создаст кошелек. После того как женщина отправила средства, мужчина перестал отвечать. Риелторша обратилась в полицию.

Ранее Ивлеева выплатила налоговой долг в 30 млн, продав дом за 120 млн рублей.