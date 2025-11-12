Телеведущая Лариса Гузеева впервые прокомментировала скандал с обманувшим инвесторов блогером Сергеем Домогацким. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Еще в июне одна из жертв мошенника рассказала, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого, поверив рекламе с Ларисой Гузеевой, якобы купившей у него виллу на Бали. Стройка была заморожена, а деньги девушке не вернули.

По словам Гузеевой, в рекламе проекта Домогацкого снималась не только она и не только она рекомендовала сотрудничать с ним.

Кроме того, заявила ведущая журналистам, она сама заплатила за виллу и не получила ее.

Всего за дома на Бали Домогацкому заплатили 26 человек, которые внесли оплату за дома наличными и на криптокошельки на общую сумму $8 млн. В мае 2025 года Домогацкий заявил о краже 100 млн рублей коммерческим директором и главным бухгалтером. Источники «Известий» также утверждают, что из обещанных балийских проектов реально построен только один дом — для самого Домогацкого, кроме того, он купил себе дом за $2 млн в Кейптауне.

