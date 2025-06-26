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Гузееву обвинили в мошенничестве с виллами на Бали и призвали к ответу

Mash: телеведущую Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве с виллами на Бали
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_larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актрису и телеведущую Ларису Гузееву потребовали призвать к ответу из-за дела о мошенничестве с виллами на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пострадавшая Виктория Н. призналась, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого под впечатлением от рекламы Гузеевой. Девушка до сих пор не получила свою виллу. Стройка была заморожена. Деньги пострадавшей не вернули, а документы никакие не предоставляются.

По данным издания, как минимум шестеро человек тоже пострадали от этой аферы. Все они подали заявления о мошенничестве. По словам адвоката Александра Зорина, его клиенты считают, что Гузеева косвенно причастна к афере.

«Потому что люди верили ее авторитетному мнению как человека, который не может обмануть, решает судьбы, сводит одиноких. И творческие люди поверили Ларисе – творческому человеку. Много людей, миллионы долларов собраны, ответа нет. Ни документов, ни вилл. Пустота», — заявил адвокат.

Зорин, Виктория Н. и другие потерпевшие призвали Гузееву объясниться. По словам адвоката, телеведущую спрашивают в социальных сетях, какое отношение она имеет к застройщику. Однако ответа пока нет.

Ранее фанаты Сарика Андреасяна стали жертвами мошенников.

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