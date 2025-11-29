Ростовский губернатор сообщил о гибели еще одной пострадавшей после воздушной атаки

Слюсарь: скончалась пострадавшая от воздушной атаки на Таганрог 25 ноября

Скончалась еще одна женщина, пострадавшая при воздушной атаке 25 ноября. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«76-летняя женщина получила тяжелые ранения, утром 25 ноября ее доставили в Ростов. Медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние. К сожалению, организм не выдержал — сегодня ранним утром женщина умерла», — написал он.

Власти региона окажут поддержку семье женщины. Слюсарь подчеркнул, что держит на контроле вопрос поддержки семьям пострадавших.

25 ноября в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА. Повреждения получили жилые дома, здание Механического колледжа, поликлиника, два промышленных предприятия и детский сад. На тот момент сообщалось о трех погибших.

Утром 29 ноября Слюсарь сообщал, что Таганрог вновь атаковали украинские беспилотники. В городе было повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий, сгорел частный дом. В хуторе Журавка Миллеровского района сбитый беспилотник разрушил крышу дома, туда направили саперов.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате более 100 украинских беспилотников за ночь.