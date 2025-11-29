На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ростовский губернатор сообщил о гибели еще одной пострадавшей после воздушной атаки

Слюсарь: скончалась пострадавшая от воздушной атаки на Таганрог 25 ноября
true
true
true
close
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Скончалась еще одна женщина, пострадавшая при воздушной атаке 25 ноября. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«76-летняя женщина получила тяжелые ранения, утром 25 ноября ее доставили в Ростов. Медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние. К сожалению, организм не выдержал — сегодня ранним утром женщина умерла», — написал он.

Власти региона окажут поддержку семье женщины. Слюсарь подчеркнул, что держит на контроле вопрос поддержки семьям пострадавших.

25 ноября в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА. Повреждения получили жилые дома, здание Механического колледжа, поликлиника, два промышленных предприятия и детский сад. На тот момент сообщалось о трех погибших.

Утром 29 ноября Слюсарь сообщал, что Таганрог вновь атаковали украинские беспилотники. В городе было повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий, сгорел частный дом. В хуторе Журавка Миллеровского района сбитый беспилотник разрушил крышу дома, туда направили саперов.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате более 100 украинских беспилотников за ночь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами