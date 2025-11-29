Беспилотники атаковали Ростовскую область

Слюсарь: БПЛА атаковали Таганрог и четыре района Ростовской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в Таганроге в результате атаки дрона повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий. Общежитие уже эвакуировали, людей поселят в ближайшей школе. Кроме того, сгорел частный дом.

Еще один беспилотник упал на улицу Петровскую в самом центре города. Для обезвреживания его взрывного устройства на место были направлены саперы. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

В хуторе Журавка Миллеровского района обломки сбитого дрона разрушили крышу частного дома. Туда были направлены специалисты-взрывотехники.

Слюсарь заверил, что люди не пострадали.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над тремя районами региона.

Ранее в Минобороны перечислили уничтоженные авиацией объекты ВСУ.