На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Беспилотники атаковали Ростовскую область

Слюсарь: БПЛА атаковали Таганрог и четыре района Ростовской области
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в Таганроге в результате атаки дрона повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий. Общежитие уже эвакуировали, людей поселят в ближайшей школе. Кроме того, сгорел частный дом.

Еще один беспилотник упал на улицу Петровскую в самом центре города. Для обезвреживания его взрывного устройства на место были направлены саперы. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

В хуторе Журавка Миллеровского района обломки сбитого дрона разрушили крышу частного дома. Туда были направлены специалисты-взрывотехники.

Слюсарь заверил, что люди не пострадали.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над тремя районами региона.

Ранее в Минобороны перечислили уничтоженные авиацией объекты ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами