В Японии отменили 95 рейсов из-за проблем с самолетами Airbus

Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) отменила 95 внутренних рейсов из-за проблем, выявленных у самолетов Airbus A320. Об этом сообщили на сайте перевозчика.

Всего отмена рейсов затронула около 13,2 тыс. пассажиров. Авиакомпания извинилась перед своим пассажирам за неудобства и пообещала в кратчайшие сроки решить проблему.

По данным агентства Kyodo, в авиапарке компании находится 34 самолета A320. Проверка каждого воздушного судна займет примерно четыре часа.

В компании Airbus заявил, что проведет экстренное обновление программного обеспечения самолетов серии A320 из-за выявленных проблем с системой управления. По итогам анализа сотрудники компании выяснили, что при интенсивном солнечном излучении могут искажаться данные, необходимые для управления полетом.

