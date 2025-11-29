На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, когда снег в столице станет постоянным

Синоптик Леус: снежный покров в Москве сформируется не раньше середины декабря
true
true
true
close
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Понижение температуры до зимних показателей будет в Москве плавным и постепенным, написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик сообщил, что в декабре в столице обычно выпадает 51 мм осадков. А высота снежного покрова должна составить от 8-9 см в начале месяца до 18-19 см в конце.

«Количество осадков в предстоящем декабре ожидается близким к норме, либо с отклонением в сторону недостатка осадков примерно на 10%», — отметил Леус.

Он добавил, что во второй половине месяца осадков будет больше, чем в первой. Поэтому ждать формирования снежного покрова раньше середины месяца не стоит.

До этого метеоролог рассказал, что холодный период придет в столичный регион в третьей декаде декабря и вернет температуру к климатическим значениям. По словам Леуса, календарная зима в столице уже должна была вступить в силу, однако средняя температура все еще держится выше нуля. Нынешний ноябрь почти повторяет график самого теплого ноября в 2013 году: средняя температура составляет +4°C.

Ранее россияне рассказали, чем займутся зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами