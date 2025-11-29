Москвичам рассказали, когда снег в столице станет постоянным

Синоптик Леус: снежный покров в Москве сформируется не раньше середины декабря

Понижение температуры до зимних показателей будет в Москве плавным и постепенным, написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик сообщил, что в декабре в столице обычно выпадает 51 мм осадков. А высота снежного покрова должна составить от 8-9 см в начале месяца до 18-19 см в конце.

«Количество осадков в предстоящем декабре ожидается близким к норме, либо с отклонением в сторону недостатка осадков примерно на 10%», — отметил Леус.

Он добавил, что во второй половине месяца осадков будет больше, чем в первой. Поэтому ждать формирования снежного покрова раньше середины месяца не стоит.

До этого метеоролог рассказал, что холодный период придет в столичный регион в третьей декаде декабря и вернет температуру к климатическим значениям. По словам Леуса, календарная зима в столице уже должна была вступить в силу, однако средняя температура все еще держится выше нуля. Нынешний ноябрь почти повторяет график самого теплого ноября в 2013 году: средняя температура составляет +4°C.

Ранее россияне рассказали, чем займутся зимой.